«Легенда». Зинченко опубликовал фотографию с известным экс-футболистом «Арсенала»

25-летний украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в одной из социальных сетей опубликовал фотографию с бывшим крайним защитником «канониров» — французом Гаэлем Клиши.

«Легенда», — именно такой подписью сопроводил снимок Александр.

Напомним, Клиши выступал за «Арсенал» в период с 2003 по 2011 год. За это время он успел провести за лондонский клуб 264 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами, получив 42 предупреждения. С «Арсеналом» он стал чемпионом Англии в сезоне-2003/2004, обладателем Суперкубка Англии – 2004, а также обладателем Кубка Англии сезона-2004/2005 и финалистом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2005/2006.

Отметим, что Зинченко в настоящий момент восстанавливается после полученной травмы голени. В этом сезоне он уже провёл шесть матчей за «Арсенал» во всех турнирах, отметившись одним голевым пасом.