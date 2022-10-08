Гвардиола пошутил, что Гюндоган больше не сыграет за «Ман Сити» из-за слов его жены

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутку пригрозил 31-летнему полузащитнику «горожан» Илкаю Гюндогану, что он больше не выйдет на поле в этом сезоне из-за слов его жены об отсутствии нормальных ресторанов в Манчестере.

Возлюбленная Гюндогана, Сара Арфауи, ранее утверждала, что не смогла найти хорошую закусочную в городе, в то время, когда Гвардиола имеет собственный ресторан в Манчестере.

«Я так старалась найти хороший ресторан, но везде ужасная еда. Не могу найти настоящую итальянскую кухню, хорошие суши или просто свежую еду… Буквально всюду заморозка. Рестораны здесь сосредоточены на зарабатывании денег с помощью напитков и шотов, как в ночных клубах, а не на качественной еде. Может быть, в Лондоне дела обстоят лучше, но в Манчестере — ничего. Мне очень жаль», — цитирует Арфауи TalkSport.

Реакция Гвардиолы не заставила себя долго ждать: «Я разочарован, что они не пошли в мой ресторан. Гюндоган не сыграет больше ни одной игры в этом сезоне! На самом деле, я собираюсь пригласить их попробовать еду в моём заведении».

Напомним, в нынешнем сезоне Гюндоган принял участие в 12 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Гол Гюндогана в ворота сборной Англии с пенальти.

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