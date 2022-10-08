«Я должен сжечь её?» Реакция Де Брёйне на подаренную футболку «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с юмором отреагировал на такой же шуточный подарок в подкасте Mid Mid на платформе Play Sports.
Ведущий вручил футболисту футболку «Манчестер Юнайтед» с номером 17 и фамилией Де Брёйне. Этот момент был запечатлён на видео и сопровождён словами о том, что это мечта. «Я должен сжечь её?» – пошутил в ответ Кевин и рассмеялся.
Напомним, недавно «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» провели свой матч в английской Премьер-лиге. Встреча состоялась в девятом туре. Команда Хосепа Гвардиолы победила на своём поле со счётом 6:3 благодаря хет-трикам Фила Фодена и Эрлинга Холанда. У «Юнайтед» отличились бразилец Антони и француз Антони Марсьяль (дубль).
Кевин Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. На его счету уже 318 матчей за команду во всех турнирах, 87 голов и 131 результативная передача. С «Сити» Де Брёйне четыре раза выигрывал чемпионат Англии, пять раз – Кубок лиги, дважды – Суперкубок Англии, один раз – Кубок Англии.
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