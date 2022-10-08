Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я должен сжечь её?» Реакция Де Брёйне на подаренную футболку «Манчестер Юнайтед»

«Я должен сжечь её?» Реакция Де Брёйне на подаренную футболку «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с юмором отреагировал на такой же шуточный подарок в подкасте Mid Mid на платформе Play Sports.

Ведущий вручил футболисту футболку «Манчестер Юнайтед» с номером 17 и фамилией Де Брёйне. Этот момент был запечатлён на видео и сопровождён словами о том, что это мечта. «Я должен сжечь её?» – пошутил в ответ Кевин и рассмеялся.

Напомним, недавно «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» провели свой матч в английской Премьер-лиге. Встреча состоялась в девятом туре. Команда Хосепа Гвардиолы победила на своём поле со счётом 6:3 благодаря хет-трикам Фила Фодена и Эрлинга Холанда. У «Юнайтед» отличились бразилец Антони и француз Антони Марсьяль (дубль).

Кевин Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. На его счету уже 318 матчей за команду во всех турнирах, 87 голов и 131 результативная передача. С «Сити» Де Брёйне четыре раза выигрывал чемпионат Англии, пять раз – Кубок лиги, дважды – Суперкубок Англии, один раз – Кубок Англии.

«Сити» унизил «Юнайтед» в дерби Манчестера. Холанд и Фоден вошли в историю! «Сити» унизил «Юнайтед» в дерби Манчестера. Холанд и Фоден вошли в историю!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022