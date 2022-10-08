Стало известно, когда может состояться вторая игра сборных России и Киргизии

В первой половине 2023 года планируется провести второй матч национальных сборных России и Киргизиии по футболу. Предположительно игра пройдёт в Москве, однако официального решения по этому вопросу пока нет.



«Игра планируется на следующий год. Всё будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договорённость: матч планируется провести в Москве, по датам – где-то конец февраля, март. Но всё ещё будет уточняться. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет – скорее всего, после нового года», – приводит «РБ Спорт» ответ Кыргызского футбольного союза.



Первый товарищеский матч сборных Киргизии и России состоялась 24 сентября в Бишкеке. Подопечные Валерия Карпина победили со счётом 2:1. Первый гол в матче был забит на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте победу россиянам красивым ударом из-за пределов штрафной принёс Даниил Уткин.