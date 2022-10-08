Эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался о малом количестве игрового времени 34-летнего российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.
«Пока Монтелла играет без чистого нападающего, выпускает на замену конкурентов Дзюбы — Гульбрандсена и Ассомбалонга, которые забили «Анталье» по голу. Пока Артёму нужно набирать форму, а Монтелла при игре с ложной «девяткой» достаточно эффективен. Он использует Беланду в этой роли. Сейчас нет необходимости играть в чистого нападающего.
Дзюба не вписывается в схему. Монтелла ведь выбрал её не от хорошей жизни. И Дзюба, и Ассомбалонга на старте сезона его не впечатлили. Не получив качества от них, при этом увидев, что они пока не очень готовы, Монтелла начал играть с ложной «девяткой». Ещё и Балотелли ушёл. Если Дзюба будет в форме, то можно играть в чистого нападающего отрезками, может быть, неполный матч. Пока игра ложной «девяткой» эффективна, так как у Беланды всё залетает. В прошлом сезоне Ассомбалонга играл чистого форварда. Я не беру Балотелли, потому что он уникальный футболист: может играть как угодно. Монтелла, меняя стиль, отталкивался от формы своих нападающих, которые пока ему не приносят результат», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.
Напомним, Дзюба принял участие в четырёх встречах за «Адана Демирспор» во всех турнирах, появившись в стартовом составе дважды. На счету Артёма лишь один забитый мяч.
Полное интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 8 октября 2022
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