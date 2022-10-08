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Чухлов: «Зенит» сейчас тащат Малком и Вендел. Игра Клаудиньо вызывает вопросы

Чухлов: «Зенит» сейчас тащат Малком и Вендел. Игра Клаудиньо вызывает вопросы
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Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов высказался о предстоящем выездном матче санкт-петербургского клуба в Воронеж на игру 13-го тура чемпионата России с «Факелом».

«Станет ли матч легкой прогулкой для «Зенита»? Этот вопрос нужно задать бразильцам, захотят ли они поиграть в футбол или будут валять дурака.

Отмечу Клаудиньо, в последнее время его игра вызывает вопросы – часто спорит с арбитрами, действует в некотором роде безответственно. Вспомните игру с «Ростовом». Почему раньше нельзя было поменять Клаудиньо? Почему он долго уходил с поля и делал обиженный вид? Это уже вопросы к Семаку. Сейчас команду тащат Вендел и Малком.

Наверняка бразильцы пробили информацию про Воронеж и «Факел», и теперь главное, чтобы у них завтра появилось настроение поиграть в футбол», — цитирует Чухлова «РБ Спорт».

Напомним, матч «Факел» — «Зенит» состоится уже сегодня, в субботу, 8 октября. Начало – 14:00 мск.

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