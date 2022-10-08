Экс-советник Федуна Камоцци: чемпионская гонка в РПЛ не завершена. Ещё всё возможно

Бывший советник экс-президента московского «Спартака» Франко Камоцци высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Чемпионская гонка в России? Она ещё не завершена. Всё ещё возможно», – приводит слова Камоции «РБ Спорт».
После 11 туров «Спартак» располагается в турнирной таблице на четвёртом месте, набрав 22 очка. Столько же у «Ростова», на одно очко больше – у московского ЦСКА. Лидирует в РПЛ действующий чемпион страны «Зенит», у которого 29 очков после 11 игр.
«Спартак» в текущем сезоне одержал семь побед. Сентябрь команда, которую возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, начала с поражений как раз от идущих выше «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4), а затем последовательно обыграла «Локомотив» (1:0) и «Пари Нижний Новгород» (2:1). В 12-м туре красно-белые на своём поле примут «Крылья Советов». Игра состоится 9 октября, начало – в 14:00 мск.
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