Источник: Каземиро сожалеет о переходе в «МЮ». Он раздумывает покинуть клуб зимой

30-летний бразильский опорный хавбек Каземиро успел разочароваться в переходе в «Манчестер Юнайтед» чуть более чем за месяц. Об этом сообщает Todofichajes.
Как отмечает источник, бразилец в разговоре со своим ближайшим окружением выразил сожаление о том, что покинул мадридский «Реал», и что, если бы он мог, он отмотать время назад, то он бы продолжил карьеру под руководством Карло Анчелотти.
Такой настрой Каземиро связан с отсутствием игровой практики в стане «манкунианцев». Бразилец считает, что ситуация не изменится пока команду возглавляет Эрик тен Хаг, поэтому уже зимой он раздумывает уйти в аренду или покинуть клуб на постоянной основе ради получения гарантированного места в основе.
Напомним, переход Каземиро из мадриского «Реала» обошёлся «Манчестер Юнайтед» в € 70,65 млн. Он подписал контракт до 30 июня 2026 года. Хавбек чуть более чем за месяц в новом клубе появился в стартовом составе лишь дважды и оба раза в Лиге Европы – с «Реал Сосьедад» (0:1) и кипрской «Омонией» (3:2).
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд».
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