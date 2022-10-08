Агент Дивеева назвал ориентировочные сроки возвращения защитника в состав ЦСКА

Олег Ерёмин, агент 23-летнего российского защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о процессе восстановления своего подопечного после перелома большеберцовой кости в матче 10-го тура с «Торпедо» (0:1).
«Игорь лечится, восстанавливается. Период срастания кости — от трёх недель и выше, так что пока ничего измениться не может. Ждём, восстановление идёт по плану, но сейчас никто не возьмётся сказать, когда конкретно Дивеев вернётся на поле. Активную фазу — участие в товарищеских и официальных матчах — на новый год нужно планировать», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».
Напомним, в ближайшем матче ЦСКА примет московское «Динамо» в рамках 12-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ-Арена» уже сегодня, в субботу, 9 октября. Начало – 16:30 мск.
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