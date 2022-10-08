Башкиров не смог ответить, подпишет ли с ним контракт андоррская «Санта-Колома»

Российский полузащитник Евгений Башкиров, тренирующийся в составе «Санта-Коломы» из Андорры, пока не знает, будет ли с ним подписан контракт. Он находится без соглашения с каким-либо клубом с апреля, когда с ним завершил сотрудничество польский «Заглембе».



«Ещё ничего не подписано. Да, я сейчас тренируюсь в составе «Санта-Коломы». Не могу ничего сказать, подпишут ли меня. Когда станет известно? Надеюсь, что в скором времени», – приводит слова Башкирова Metaratings.



Главным тренером «Санта-Коломы» с июля этого года является 53-летний Дмитрий Черышев, отец полузащитника итальянской «Венеции» и сборной России Дмитрия Черышева.



Башкиров больше всего матчей в профессиональной карьере провёл за «Томь» (107), которая несколько раз арендовала его в бытность игроком «Зенита». Также на счету Евгения 75 игр за самарские «Крылья Советов», 45 – в польском «Заглембе», 25 – в казанском «Рубине».