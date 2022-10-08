Гвардиола отреагировал на петицию болельщиков о запрете Холанду выступать в АПЛ

51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола высказался о созданной болельщиками ироничной петиции об отстранении от участия в чемпионате Англии 22-летнего форварда «горожан» Эрлинга Холанда из-за высокой результативности.
«Что я думаю об этой петиции? Да, это хорошая шутка», — цитирует Гвардиолу Goal.
При этом Гвардиола предположил, что Холанд ещё может улучшить своё взаимодействие с Кевином де Брёйне, Филом Фоденом, Риядом Марезом и Джеком Грилишем. «Эрлинг, когда у него есть мяч, знает, какие передачи мне нравятся. Он может улучшить каждую часть своей игры. Все знают, что он может добиться большего. Мы все можем совершенствоваться, пока не умрём», — заявил Гвардиола.
Напомним, ранее один из болельщиков создал петицию, обращённую к правительству Великобритании об отстранении Холанда из-за того, что «он – робот». Её подписали более двух миллионов человек, после чего модераторы были вынуждены удалить её, иначе бы по закону данную петицию должны были бы рассмотреть в правительстве.
Гол Холанда не спас Норвегию от проигрыша сборной Словении.
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