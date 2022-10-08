Гвардиола отреагировал на петицию болельщиков о запрете Холанду выступать в АПЛ

51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола высказался о созданной болельщиками ироничной петиции об отстранении от участия в чемпионате Англии 22-летнего форварда «горожан» Эрлинга Холанда из-за высокой результативности.

«Что я думаю об этой петиции? Да, это хорошая шутка», — цитирует Гвардиолу Goal.

При этом Гвардиола предположил, что Холанд ещё может улучшить своё взаимодействие с Кевином де Брёйне, Филом Фоденом, Риядом Марезом и Джеком Грилишем. «Эрлинг, когда у него есть мяч, знает, какие передачи мне нравятся. Он может улучшить каждую часть своей игры. Все знают, что он может добиться большего. Мы все можем совершенствоваться, пока не умрём», — заявил Гвардиола.

Напомним, ранее один из болельщиков создал петицию, обращённую к правительству Великобритании об отстранении Холанда из-за того, что «он – робот». Её подписали более двух миллионов человек, после чего модераторы были вынуждены удалить её, иначе бы по закону данную петицию должны были бы рассмотреть в правительстве.

Гол Холанда не спас Норвегию от проигрыша сборной Словении.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

