Керимов: в России Дзюба был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов предположил, как российский нападающий Артём Дзюба относится к минимальному количеству игрового времени в составе «Аданы».
«Могут ли быть проблемы с дисциплиной у Дзюбы из-за его игрового времени, как было в «Зените» с Семаком? Может быть. Всем известно, какое эго у Артёма. Он за счёт этого эго всего и добился. Это же можно рассматривать не только с отрицательной стороны. Артём всегда готов доказывать, всегда по-спортивному зол, а иногда не только по-спортивному. Такое, конечно, может быть, но в «Адане» он находится в другом положении.
В России он был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает – приезжающих из-за границы звёзд с биографией. Так, как он себя вёл по отношению к Семаку после гола, сейчас себя вести не должен. Это не в его интересах. Нужно больше сконцентрироваться на своей игре», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.
Полное интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 8 октября 2022
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