Радченко: пока Головин не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от гранда

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал игру полузащитника Александра Головина за «Монако».

«Хорошо, что Головин показывает себя в «Монако», но пока Александр не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от европейского гранда. Тяжело сказать, выйдет ли Головин на более высокий уровень, потому что он уже давно играет за «монегасков», за ним долго наблюдают, но предложений на повышение не было еще. Думаю, что Александр ещё может перейти в топ-клуб, для этого ему нужно быть лидером номер один в «Монако» и больше забивать», — приводит слова Радченко Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Лиги 1 на счету Головина один гол и две результативные передачи в восьми сыгранных матчах.

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