Тэмми Абрахам — о возможном возвращении в «Челси»: я счастлив в «Роме

Нападающий итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам ответил на вопрос о пункте в его контракте, дающем возможность «Челси» выкупить его из клуба.

«Я счастлив в «Роме» и сфокусирован на своей работе. Команда – хорошая, тренер – хороший, город и фаны тоже. Я счастлив. Только Бог может знать будущее», — приводит слова Абрахама журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «твиттере».

25-летний Абрахам — воспитанник «Челси». Он перешёл в итальянскую команду летом 2021 года за € 40 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах чемпионата Италии и Лиги Европы нападающий забил два гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.



После восьми туров Серии А «Рома» располагается на шестом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 16 очков. У лидера соревнований, «Наполи», на 4 очка больше.

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