Игрок «Оренбурга» Марин: буду сражаться до последней минуты, чтобы попасть на ЧМ

Полузащитник «Оренбурга» Химми Марин рассказал о желании сыграть на чемпионате мира-2022 в составе сборной Коста-Рики.

«Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Я не исключение. Я стараюсь делать всё хорошо, чтобы выйти на высокий уровень. К сожалению, от меня мало что зависит — решение будет принимать главный тренер сборной. Но я буду сражаться до последней минуты, чтобы попасть в финальный список игроков.

Почему долгое время не вызываюсь в сборную? Я не знаю, мы никогда не обсуждали эту тему. Меня просто нет в списке – и всё. Но я сделаю всё, чтобы там оказаться. А если не попаду, то буду поддерживать своих товарищей и всех, кто поедет на чемпионат мира», — приводит слова футболиста Metaratings.

Cборная Коста-Рики на грядущем чемпионате миры в рамках группового этапа сыграет с Германией, Испанией и Японией.