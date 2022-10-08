Владельца «Манчестер Сити» подозревают в помощи российским миллиардерам с обходом санкций

Шейх Мансур, являющийся владельцем английского «Манчестер Сити», стал фигурантом расследования Министерства иностранных дел Великобритании за возможную помощь Роману Абрамовичу и другим высокопоставленным российским бизнесменам в уклонении от санкций, сообщает The Telegrafe.
По сведениям источника, запрос в министерство иностранных дел о проведении расследования предполагаемой роли шейха Мансура в содействии уклонению от санкций был подан адвокатами.
Сообщается, что высокопоставленные российские бизнесмены очень часто обращались к Мансуру за помощью с перемещением предметов роскоши в ОАЭ.
В представлении содержится просьба к министру иностранных дел Джеймсу Клеверли расследовать, совершил ли шейх Мансур какие-либо правонарушения и следует ли подвергнуть его самого санкциям.
Какой клуб АПЛ больше всех тратит на зарплаты?
- 8 октября 2022
-
06:44
-
06:15
-
06:09
-
05:44
-
05:32
-
05:16
-
04:46
-
04:36
-
04:23
-
04:15
-
04:03
-
03:57
-
03:48
-
03:27
-
03:26
-
03:12
-
02:49
-
02:46
-
02:30
-
02:22
-
02:08
-
02:03
-
01:50
-
01:47
-
01:32
-
01:30
-
01:15
-
01:01
-
00:50
-
00:36
-
00:31
-
00:15
-
00:13
-
00:05
-
00:03