В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе к Беллингему

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал возможный трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в клуб.

«Конечно, для меня Беллингем выдающийся игрок, но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом. Поэтому мы вообще не думаем об этом», — приводит слова Кана Bild.

Напомним, в текущем сезоне немецкого чемпионата Беллингем провёл за «Боруссию» восемь матчей, отметившись одной результативной передачей. Английский полузащитник является воспитанником «Бирмингема» и выступает за немецкий клуб с 2020 года.

После восьми сыгранных матчей дортмундский клуб находится на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 15 очков.

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