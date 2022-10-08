В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе к Беллингему
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал возможный трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в клуб.
«Конечно, для меня Беллингем выдающийся игрок, но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом. Поэтому мы вообще не думаем об этом», — приводит слова Кана Bild.
Напомним, в текущем сезоне немецкого чемпионата Беллингем провёл за «Боруссию» восемь матчей, отметившись одной результативной передачей. Английский полузащитник является воспитанником «Бирмингема» и выступает за немецкий клуб с 2020 года.
После восьми сыгранных матчей дортмундский клуб находится на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 15 очков.
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