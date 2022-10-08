Месси: чувствовал, что должен выиграть трофей со сборной

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вспомнил победу сборной Аргентины над Бразилией в финале Кубка Америки – 2021 (1:0).

«Я не мог в это поверить, я не знаю, как объяснить тот момент. Это как сказать: вот оно, это произошло, это то, что мне было нужно. Одна из целей, которую я должен был достичь, закрыть это.



Для меня было важно выиграть что-нибудь со сборной. Я чувствовал, что должен это сделать, чтобы не остаться с занозой в виде проигранных финалов, с тем, что не смог посвятить себя национальной сборной. Тогда пришло время сказать: «Наконец-то», — приводит слова Лионеля Месси infobae.com.

Напомним, Месси является рекордсменом по количеству выигранных «Золотых мячей». Аргентинец становился обладателем этой награды семь раз.

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