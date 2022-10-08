Эксперт: не согласен, что Дзюба сдулся. Есть качества, чтобы быть эффективным

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов уверен, что нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба продолжает выступать на высоком уровне.



«Не согласен, что Дзюба сдулся. Нужно учитывать предсезонку — он с командой её не проходил. Сначала тренировался индивидуально, а потом с «Рубином». Однако он не был частью «Рубина», не был частью подготовки команды к сезону. Артём просто тренировался для поддержания формы. Как мы видим, этого недостаточно. Турецкий чемпионат очень интенсивный, с очень высокими скоростями. Как бы странно это ни звучало, да? Пенсионерский чемпионат, самый возрастной в Европе, но при этом там футбол интенсивный. Есть много команд, которые прессингуют и играют на высоких скоростях. Пока чувствуется, что Дзюба просто не провёл предсезонку с Монтеллой.



Дзюба в порядке, просто нужно время. Я бы не стал говорить, что он закончился. Это не так. Слишком мало времени прошло, слишком мало игрового времени. Он провёл полный матч только с «Фенербахче». У него есть качества, чтобы быть эффективным. Самое главное — набрать форму. «Адана» очень хорошо исполняет стандарты, создаёт много моментов, часто доставляет мяч в штрафную, наносит много ударов. Мы знаем, как Артём умеет оттягиваться в опорную зону, играть в короткие передачи, скидывать мячи партнёрам. Непосредственно в штрафной Дзюба всегда опасен, даже если команда играет низом. Но «Адана» играет мало в футбол через «столба», однако думаю, что Артём адаптируется к этому стилю», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.



Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».