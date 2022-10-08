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Эксперт: не согласен, что Дзюба сдулся. Есть качества, чтобы быть эффективным

Эксперт: не согласен, что Дзюба сдулся. Есть качества, чтобы быть эффективным
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Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов уверен, что нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба продолжает выступать на высоком уровне.

«Не согласен, что Дзюба сдулся. Нужно учитывать предсезонку — он с командой её не проходил. Сначала тренировался индивидуально, а потом с «Рубином». Однако он не был частью «Рубина», не был частью подготовки команды к сезону. Артём просто тренировался для поддержания формы. Как мы видим, этого недостаточно. Турецкий чемпионат очень интенсивный, с очень высокими скоростями. Как бы странно это ни звучало, да? Пенсионерский чемпионат, самый возрастной в Европе, но при этом там футбол интенсивный. Есть много команд, которые прессингуют и играют на высоких скоростях. Пока чувствуется, что Дзюба просто не провёл предсезонку с Монтеллой.

Дзюба в порядке, просто нужно время. Я бы не стал говорить, что он закончился. Это не так. Слишком мало времени прошло, слишком мало игрового времени. Он провёл полный матч только с «Фенербахче». У него есть качества, чтобы быть эффективным. Самое главное — набрать форму. «Адана» очень хорошо исполняет стандарты, создаёт много моментов, часто доставляет мяч в штрафную, наносит много ударов. Мы знаем, как Артём умеет оттягиваться в опорную зону, играть в короткие передачи, скидывать мячи партнёрам. Непосредственно в штрафной Дзюба всегда опасен, даже если команда играет низом. Но «Адана» играет мало в футбол через «столба», однако думаю, что Артём адаптируется к этому стилю», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».

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