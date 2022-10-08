Адвокат Поля Погба сообщила, что получила сообщение с угрозами от брата игрока

Рафаэла Пимента, адвокат французского полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сообщила, что в конце лета получила сообщение с угрозами от брата футболиста Матиаса Погба.
«Ещё в августе Матиас прислал мне сообщение с угрозами. Он требовал уговорить Поля заплатить нужную ему сумму и грозился разрушить мою карьеру и карьеру брата, если я этого не сделаю», — приводит слова Пименты Le Journal du Dimanche.
Напомним, ранее Поль Погба подал заявление в полицию по поводу похищения и вымогательства. Предполагаемое похищение произошло 19 марта, когда футболист возвращался с тренировки сборной Франции в Клерфонтене. Предположительно, похитители увезли полузащитника в квартиру в Шантелу-ан-Бри и заставили выключить телефон. Затем появились двое вооружённых мужчин в пуленепробиваемых жилетах, которые начали вымогать у Погба за оказанные ими в течение нескольких лет услуги € 13 млн, в том числе € 3 млн наличными. Футболист сообщал, что узнал среди злоумышленников своего брата Матиаса.
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