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Эксперт: Турция — оптимальный вариант для Дзюбы. Там мягкий лимит и не смотрят на возраст

Эксперт: Турция — оптимальный вариант для Дзюбы. Там мягкий лимит и не смотрят на возраст
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Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов объяснил, почему нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба комфортно себя чувствует в чемпионате Турции.

«Из всех вариантов, что были у Дзюбы, Турция — самый оптимальный. Там чемпионат, в котором не смотрят на возраст, где ценятся легионеры и достаточно мягкий лимит — «8+3». Это чемпионат, в котором ведутся на фамилии и биографии игроков, а у Дзюбы она крутая. У Артёма есть спортивный интерес. Если бы он хотел заработать денег, то поехал бы в Саудовскую Аравию или в Эмираты. Он хочет ещё поиграть и, может, сыграть в еврокубках. Если всё суммировать, то это был оптимальный вариант», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».

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