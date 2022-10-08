ЦСКА — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 8 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). В роли резервного рефери выступит Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



Московский ЦСКА набрал 23 очка в 11 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (16) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).