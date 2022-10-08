«Сочи» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 8 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Локомотив».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Александр Богданов (Верея) и Алексей Воронцов (Ярославль). В роли резервного рефери выступит Сергей Цыганок (Владивосток).



«Сочи» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (9) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (30).