Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Керимов рассказал, почему одноклубники Дзюбы в Турции смеются после слов россиянина

Керимов рассказал, почему одноклубники Дзюбы в Турции смеются после слов россиянина
Комментарии

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал об адаптации нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«Артём уже очень круто адаптировался в команде. Инлер давал интервью клубному каналу, где его спросили: кто главный балагур в команде? Он сказал, что сейчас – Дзюба. Он говорил: «Мы ничего не понимаем из того, что он говорит по-английски. Но, когда он шутит, мы все смеёмся и нам очень весело». То есть в команду Артём уже влился. Капитан команды уже говорит, что он делает атмосферу. Только вопрос: как это может повернуться в любой момент, когда ему надоест сидеть на лавке?» — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».

«Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции «Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022