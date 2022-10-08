Керимов рассказал, почему одноклубники Дзюбы в Турции смеются после слов россиянина
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Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал об адаптации нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.
«Артём уже очень круто адаптировался в команде. Инлер давал интервью клубному каналу, где его спросили: кто главный балагур в команде? Он сказал, что сейчас – Дзюба. Он говорил: «Мы ничего не понимаем из того, что он говорит по-английски. Но, когда он шутит, мы все смеёмся и нам очень весело». То есть в команду Артём уже влился. Капитан команды уже говорит, что он делает атмосферу. Только вопрос: как это может повернуться в любой момент, когда ему надоест сидеть на лавке?» — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.
Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».
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