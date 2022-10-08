Клопп: «Арсенал» — молодая и крайне интересная команда. Артета проделал отличную работу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» поделился мнением о сопернике.



«Важно снова стать непредсказуемыми. Для этого нужно пробовать разные схемы. Когда появляется проблема, ты хочешь, чтобы решение появилось мгновенно. Но мы всё ещё находимся в процессе поиска этого решения.



Что касается соперника, Артета проделал отличную работу в «Арсенале». Когда тренеру нужно время, никто не хочет его давать. Возможно, не каждый из нас его заслуживает, потому что его всё равно нужно уметь использовать. Микель воспользовался возможностью. Я уважаю его. «Арсенал» — это молодая и крайне интересная команда, которая усердно работает. Их успехи заслужены», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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