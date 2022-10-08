Смородская: Малком и Клаудиньо — усиление для России. Только нас отстранили от турниров

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о бразильских футболистах «Зенита» Малкоме и Клаудиньо, которые могут получить российское гражданство.
«Малком и Клаудиньо — усиление для сборной России. Только нас отстранили от турниров. Очень жаль», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Малком и Клаудиньо приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо стал футболистом санкт-петербургской команды в 2021 году.
Сегодня, 8 октября, «Зенит» сыграет с «Факелом» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Факел» — «Зенит».
- 8 октября 2022
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