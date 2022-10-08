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Александр Мостовой: «Зенит» без проблем обязан обыгрывать «Факел» на любом поле

Александр Мостовой: «Зенит» без проблем обязан обыгрывать «Факел» на любом поле
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с «Факелом». Встреча состоится сегодня, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Зенит» — фаворит в матче с «Факелом». Должны доказать это на поле. Поддержка болельщиков всегда помогает, но сейчас на первый план выходит роль и класс. У «Зенита» всего этого предостаточно — даже в избытке.

Поле в Воронеже? Плохое поле всегда мешает хорошим футболистам. Но в этом случае вряд ли что-то произойдёт. Они без проблем обязаны обыгрывать «Факел» на любом поле. У «Зенита» большой запас в игровом плане», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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