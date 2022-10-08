Микель Артета: то, как «Арсенал» выглядит сейчас, — заслуга каждого в клубе

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Это будет действительно захватывающий матч с одним из лучших соперников в лиге. Будет сложно. Мы должны показать всё, на что способны. Мы подняли свой уровень и можем конкурировать с лучшими. Я прекрасно понимаю, что мы можем стать ещё лучше, и нужно продолжать работать. Вы всегда видите слабые стороны своей команды, которые можно улучшить.
Я действительно рад и горжусь изменением динамики и атмосферы в клубе. Успех измеряется трофеями, но нужно не забывать, насколько раздробленным был «Арсенал» прежде. То, как команда выглядит сейчас, — заслуга каждого в клубе», — приводит слова Артеты Sky Sports.
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- 8 октября 2022
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