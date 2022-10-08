Хомуха: ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту»
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги по футболу.
«Если игроки «Зенита» снизят темп набора очков — шанс появится. Мы видели, что на старте сезона подопечные Сергея Семака всё же допускали осечки, разойдясь миром с «Химками» и «Ахматом». В таком случае москвичи могут приблизиться. Матч между оппонентами в Питере продемонстрировал: ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту», — цитирует Хомуху RT.
Московский ЦСКА набрал 23 очка в 11 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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