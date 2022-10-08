Лапорта — о Суперлиге: если топ-клубы будут постоянно играть друг с другом, это утомит

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о том, какие негативные моменты имеет идея о создании футбольной Суперлиги.



«Я думаю, что, если большие клубы будут постоянно играть друг с другом, это будет утомительно. Я бы и сам устал от этого. Те из нас, кто любит футбол, в конце концов утомились бы от этого. Красиво и классно, когда маленькая команда побеждает большой клуб. Вспомните чемпионат Европы, который выиграла Греция, – это очень красиво. Или когда «Лестер» выиграл чемпионат Англии – это было нечто особенное, это футбол.



Я думаю о Суперлиге, которая станет улучшенной Лигой чемпионов. С новым форматом это, безусловно, будет самое привлекательное соревнование в мире. Но в то же время нужно умело поддерживать национальные чемпионаты – сейчас это жизненно необходимо», – цитирует Лапорту ODSC.

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