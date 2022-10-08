Малком посвятил гол в матче «Факел» — «Зенит» беременной жене
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Нападающий «Зенита» Малком отпраздновал гол в ворота «Факела» (1:1, перерыв) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, посвятив его беременной супруге Летиции. Бразильский игрок убрал мяч под футболку и положил большой палец в рот.
Материалы можно посмотреть в телеграм-канале «Зенита».
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). В роли резервного рефери выступает Роман Галимов (Улан-Удэ).
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 29 очков в 11 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (9) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят ЦСКА (23) и «Ростов» (22).
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