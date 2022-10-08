ЦСКА — «Динамо»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Карраскаль, Гаич, Зделар, Мендес, Чалов.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Норманн, Нгамалё, Смолов.
Московский ЦСКА набрал 23 очка в 11 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Динамо» (16) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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