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ЦСКА — «Динамо»: Виллиан Роша открыл счёт в матче

ЦСКА — «Динамо»: Виллиан Роша открыл счёт в матче
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Сегодня, 8 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играет с московским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».

На 12-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша открыл счёт в матче. Результативную передачу на него оформил полузащитник армейцев Константин Кучаев. После навеса Роша поразил чужие ворота головой.

Московский ЦСКА набрал 23 очка в 11 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (16) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (30).

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
08 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Роша – 12'   1:1 Смолов – 44'
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