Голы Малкома и Гонгадзе — в видеообзоре матча РПЛ «Факел» — «Зенит»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 воронежский «Факел» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 12-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе. Результативную передачу отдал полузащитник воронежской команды Роман Акбашев. На 28-й минуте форвард «Зенита» Малком сравнял счёт, забив гол после передачи защитника санкт-петербургского клуба Деяна Ловрена.

«Зенит» набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Факел» (10) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московский ЦСКА (23) и «Ростов» (22).