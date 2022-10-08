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Александр Мостовой: «Зенит» не смог подобрать ключики к «Факелу»

Александр Мостовой: «Зенит» не смог подобрать ключики к «Факелу»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвёл итоги матча Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Зенитом» (1:1).

«Факел» — молодцы, отобрали очки у лидера. Вряд ли кто-то мог подумать об этом перед игрой. Я перед матчем предполагал, что игра закончится победой «Зенита» со счётом 2:1. Почему? Посмотрел на поле, увидел настрой команды… Но «Зенит» не смог подобрать ключики к «Факелу». Что тут говорить, потеряли два очка.

Игра при новом главном тренере? Спокойно отношусь. Столько видел тренеров за свою жизнь, которые пять игр шли без поражений, три проиграли, а затем их убирали. Или же выигрывают-выигрывают, а его раз — и убирают. Такое и в нашем чемпионате бывало. Пример «Химок»: одного убрали, а второго назначили. Тот проиграл всё, что только можно, и опять. Тренер – такая работа, что ты приходишь и должен быть готов к тому, что уходишь. В футболе давно всё придумано», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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