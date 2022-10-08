Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Джеко принёс «Интеру» победу над «Сассуоло»

Дубль Джеко принёс «Интеру» победу над «Сассуоло»
Комментарии

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А, в которой «Сассуоло» принимал на своём поле миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.

Первыми открыли счёт гости. Под занавес первой половины встречи, на 44-й минуте, нападающий Эдин Джеко реализовал точный пас Дензела Думфриса. Хозяева смогли сравнять счёт только на 60-й минуте матча, когда Давиде Фраттези забил гол после точного паса Рожерио. Однако гости не сдались и совсем скоро снова вышли вперёд благодаря усилиям боснийского форварда Эдина Джеко, который также оформил дубль в игре (ассистировал ему Генрих Мхитарян). Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Интера» со счётом 2:1.

Италия - Серия А. 9-й тур
08 октября 2022, суббота. 16:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Джеко – 44'   1:1 Фраттези – 60'   1:2 Джеко – 75'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022