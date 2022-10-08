Семак — об 1:1 с «Факелом»: какая недооценка? Во 2-м тайме 3 раза дали перейти центр поля

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1).



«Тяжёлый матч на тяжёлом поле, но с точки зрения игры претензий к футболистам нет, за исключением стандартных положений, где мы сыграли не так внимательно, как нам хотелось бы. В остальном — то преимущество, которым владели, моменты, которые создавали, конечно, нужно забивать и реализовывать. Очень хорошие моменты были и у Малкома, и в целом было достаточно моментов, несмотря на то что на таком поле их было сложно создавать. Тем не менее создавали, играли, контролировали мяч. С точки зрения игры — она была неплохая, с точки зрения результата — могло быть и лучше. Для нас нет никакого результата, который бы нас устраивал, кроме победы. Будем готовиться к следующему матчу.



Нет ощущения, что два очка потеряли, играя вничью сами с собой при некотором попустительстве хозяев поля? Нет, конечно. Какая недооценка? Во втором тайме вообще три раза дали сопернику перейти центр поля, это же тоже нужно давление, необходимо двигаться, чтобы иметь такое огромное преимущество, которое у нас было. Но, к сожалению, играть низом, тонко на таком поле, несомненно, сложно, а иногда просто невозможно. То, что могли, думаю, сделали. К ребятам претензий нет. Исходя из поля, обороняться гораздо проще, чем что-либо создавать. Повторюсь, сама игра нашей команды, за исключением некоторых моментов со стандартами, устроила. К сожалению, у «Факела» одна задача была — защищать ворота, об атаке они не думали. Любая потеря очков нас расстраивает.



Кубковый матч с «Факелом» проще? Мы играли дома, поле было лучше. Хоть и другим составом, но мы и создали, и забили. Тогда мы забили со стандарта, при том, что не было явных моментов. Сегодня после стандартов прекрасные моменты были и у Малкома, и Кассьерра, когда сбрасывал, и Ловрен не попал по мячу. Шикарный розыгрыш, но, к сожалению, не забили. Но это футбол, такое бывает», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».