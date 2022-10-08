Семак сообщил, что Малком и Клаудиньо не передумали получать российское гражданство

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1) сообщил, что бразильские футболисты Малком и Клаудиньо собираются получить российское гражданство.



«Иностранцы, которые прибывают помаленечку, об их форме несколько слов? Из тех, кто прилетел, у Барриоса достаточно сложный режим, ему приходится больше всех летать. Думаю, он привык, адаптируется. Что касается перелётов и перемещений, на сегодняшней игре это абсолютно не сказалось. У нас было время для подготовки к матчу. Все чувствовали себя нормально, двигались хорошо. Не могу сказать, что кто-то сегодня выглядел физически уставшим и несвежим. Двигались хорошо и играли неплохо.



Малком и Клаудиньо не передумали менять гражданство? Нет, не передумали. Им нравится в России, всё устраивает. Это их желание, это решение заслуживает уважения.



Отсутствие еврокубков ощутимо в мотивации, настрое, эмоциях, подготовке? Еврокубки — это бонус за хорошее выступление в чемпионате. Что касается нашей игры и качества, самоотдачи, движения, того количества очков, которое мы набрали, и как играем в чемпионате России — это не отражается на состоянии игроков, они так же мотивированы. Они делают максимум того, что должны делать, выполнять это всё профессионально. Конечно, всем хочется играть, услышать гимн Лиги чемпионов. Для любого футболиста, любого спортсмена это праздник. К сожалению, не от нас всё зависит», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».