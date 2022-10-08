«Манчестер Юнайтед» готов перехватить у «Реала» вундеркинда из «Бенфики»

Руководство «Манчестер Юнайтед» отправило скаутов на матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «ПСЖ» (1:1) для наблюдения за игрой защитника португальского клуба Антониу Силвы. Об этом сообщает Mirror. По сведениям источника, сумма выкупа за 18-летнего футболиста составляет € 14,8 млн.

Силва выступает за «Бенфику» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в том числе провёл три игры в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году. Это дебютный сезон для португальского футболиста на взрослом уровне.

Ранее сообщалось, что Силву хочет подписать мадридский «Реал».

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