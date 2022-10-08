«Манчестер Юнайтед» готов перехватить у «Реала» вундеркинда из «Бенфики»
Поделиться
Руководство «Манчестер Юнайтед» отправило скаутов на матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «ПСЖ» (1:1) для наблюдения за игрой защитника португальского клуба Антониу Силвы. Об этом сообщает Mirror. По сведениям источника, сумма выкупа за 18-летнего футболиста составляет € 14,8 млн.
Силва выступает за «Бенфику» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в том числе провёл три игры в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году. Это дебютный сезон для португальского футболиста на взрослом уровне.
Ранее сообщалось, что Силву хочет подписать мадридский «Реал».
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
Новость по теме«Реал» интересуется 18-летним вундеркиндом из «Бенфики»
Комментарии
- 8 октября 2022
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:49
-
18:49
-
18:42
-
18:40
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:26
-
18:15
-
18:07
-
18:06
-
17:59
-
17:58
-
17:52
-
17:50
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:18
-
17:14
-
16:55
Партнерский контент