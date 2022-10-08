Семак рассказал, будет ли «Зенит» рассматривать игроков «Факела» в качестве усиления

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, будет ли санкт-петербургский клуб рассматривать кого-то из игроков «Факела» в качестве потенциального усиления своего состава.



«Будет «Зенит» рассматривать кого-то из футболистов «Факела» в трансферное окно, в том числе глядя на сегодняшнюю игру? Если смотреть сегодняшний матч, можно на защитников обратить внимание. Атаки сегодня было мало, только стандарты какие-то. У «Факела» всегда сумасшедшее желание, настрой, игроки пытаются выкладываться на сто процентов. Но что касается каких-то игровых качеств, по сегодняшней игре сложно было выявить. За всеми следим. Нужна стабильность, нужно проявить себя, доказать, что футболист должен сделать шаг вперёд, в более сильную команду. Всё в руках игроков. Если они будут прогрессировать и доказывать, что готовы играть в наших лучших командах, предложения и внимание не обойдут стороной футболистов, которые будут показывать себя с лучшей стороны.



Было поражение от «Спартака» 0:3, теперь ничья с «Факелом». Можно говорить о каком-то спаде? Не думаю. Была хорошая победа над «Ростовом». Сегодня выездной матч, который мы тоже хорошо играли. Спад можно рассматривать с точки зрения результата и качества игры. Качеством игры на таком поле я удовлетворён, играли хорошо сегодня. Результат — это футбол, невозможно всё время выигрывать. Ни одной команде, даже топ-клубам в лице того же «Реала», который играет дома и теряет очки с «Осасуной». Естественно, каждая команда против нас настраивается максимально, и нам нужно более стабильно пройти турнир, что мы и стараемся делать. Никакого спада не вижу. Не так, как хотелось бы в идеале, но хорошая и качественная игра с нашей стороны», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».