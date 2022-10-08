ЦСКА и «Динамо» поделили очки в матче 12-го тура РПЛ

Сегодня, 8 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с московским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».

Армейцы очень активно начали встречу и создавали опасные моменты, один из которых привёл к голу. На 12-й минуте Виллиан Роша уверенно реализовал голевой момент после передачи Константина Кучаева.

Хозяева не сдались и стали отвечать острыми атаками, благодаря чему сумели сравнять счёт, когда на 44-й минуте Фёдор Смолов воспользовался плохим выносом Кирилла Набабкина и отправил мяч прямо под перекладину.

Армейцы имели шансы снова выйти вперёд, однако Милан Гаич на 67-й минуте встречи промахнулся с ударной позиции.

В оставшееся время команды забить друг другу не смогли. Финальный свисток арбитра оповестил о ничейном результе встречи — 1:1.