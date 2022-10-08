«Ливерпуль» присматривается к четырём игрокам «Галатасарая»
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Английский «Ливерпуль» отправил скаутов на один из матчей «Галатасарая», чтобы посмотреть за игрой защитников Саши Боэ, Виктора Нельссона, полузащитников Керема Актюркоглу и Юнуса Акгюна. Об этом сообщает The Sun. По сведениям источника, маловероятно, что английский клуб подпишет всех игроков, но Юргену Клоппу требуется усиление, поэтому кто-то из футболистов может перейти в «Ливерпуль».
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» в семи турах чемпионата Англии набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. Однако у команды Клоппа есть два матча в запасе.
«Галатасарай» в восьми встречах турецкой Суперлиги набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место.
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