«Байер» в первом матче под руководством Хаби Алонсо разгромил «Шальке-04»

Леверкузенский «Байер» одержал разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке-04» в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.
В составе хозяев забитыми голами отметились Жереми Фримпонг (дубль на 41-й и 52-й минуте), а также Мусса Диаби на 38-й и Паулинью на 90-й минутах встречи. Отметим, что эта игра стала первой для Хаби Алонсо в качестве главного тренера «Байера».
«РБ Лейпциг» сыграл вничью в гостях с «Майнцем» со счётом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Мева-Арена» в Майнце. У «Лейпцига» отметился Кристофер Нкунку, у «Майнца» — Маркус Ингвартсен.
«Бохум» крупно обыграл «Айнтрахт» в домашней встрече на стадионе «Воновия Рурштадион» (3:0). В составе хозяев отличились Филипп Хофман, Филипп Фёрстер, а также автогол забил Эван Н'Дика.
«Аугсбург» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счётом 1:1. Матч состоялся в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена». У хозяев отметился Роберт Гумни, у «волков» отличился Янник Герардт.
- 8 октября 2022
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:49
-
18:49
-
18:42
-
18:40
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:26
-
18:15
-
18:07
-
18:06
-
17:59
-
17:58
-
17:52
-
17:50
-
17:38
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:18
-
17:14