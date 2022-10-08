«Байер» в первом матче под руководством Хаби Алонсо разгромил «Шальке-04»

Леверкузенский «Байер» одержал разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке-04» в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.



В составе хозяев забитыми голами отметились Жереми Фримпонг (дубль на 41-й и 52-й минуте), а также Мусса Диаби на 38-й и Паулинью на 90-й минутах встречи. Отметим, что эта игра стала первой для Хаби Алонсо в качестве главного тренера «Байера».

«РБ Лейпциг» сыграл вничью в гостях с «Майнцем» со счётом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Мева-Арена» в Майнце. У «Лейпцига» отметился Кристофер Нкунку, у «Майнца» — Маркус Ингвартсен.

«Бохум» крупно обыграл «Айнтрахт» в домашней встрече на стадионе «Воновия Рурштадион» (3:0). В составе хозяев отличились Филипп Хофман, Филипп Фёрстер, а также автогол забил Эван Н'Дика.

«Аугсбург» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счётом 1:1. Матч состоялся в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена». У хозяев отметился Роберт Гумни, у «волков» отличился Янник Герардт.