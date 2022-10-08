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«Байер» в первом матче под руководством Хаби Алонсо разгромил «Шальке-04»

«Байер» в первом матче под руководством Хаби Алонсо разгромил «Шальке-04»
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Леверкузенский «Байер» одержал разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке-04» в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

В составе хозяев забитыми голами отметились Жереми Фримпонг (дубль на 41-й и 52-й минуте), а также Мусса Диаби на 38-й и Паулинью на 90-й минутах встречи. Отметим, что эта игра стала первой для Хаби Алонсо в качестве главного тренера «Байера».

Германия - Бундеслига. 9-й тур
08 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Диаби – 38'   2:0 Фримпонг – 41'   3:0 Фримпонг – 53'   4:0 Паулинью – 90'

«РБ Лейпциг» сыграл вничью в гостях с «Майнцем» со счётом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Мева-Арена» в Майнце. У «Лейпцига» отметился Кристофер Нкунку, у «Майнца» — Маркус Ингвартсен.

Германия - Бундеслига. 9-й тур
08 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Ингвартсен – 45'   1:1 Нкунку – 80'

«Бохум» крупно обыграл «Айнтрахт» в домашней встрече на стадионе «Воновия Рурштадион» (3:0). В составе хозяев отличились Филипп Хофман, Филипп Фёрстер, а также автогол забил Эван Н'Дика.

Германия - Бундеслига. 9-й тур
08 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
3 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Хофман – 71'   2:0 Н'Дика – 87' (автогол)   3:0 Фёрстер – 90+1'

«Аугсбург» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счётом 1:1. Матч состоялся в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена». У хозяев отметился Роберт Гумни, у «волков» отличился Янник Герардт.

Германия - Бундеслига. 9-й тур
08 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Герардт – 27'   1:1 Гумни – 55'
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