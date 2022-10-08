«Сочи» — «Локомотив»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны составы «Сочи» и «Локомотива» на матч в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Сочи»:



Джанаев, Дркушич, Юрганов, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Шипунов, Батырев, Джорджевич.



«Локомотив»:



Худяков, Живоглядов, Кузьмичёв, Едвай, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Марадишвили, Педриньо, Камано, Игнатьев.



Напомним, после 11 проведённых встреч текущего чемпионата «Сочи» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. «Локомотив» занимает 14-е место, имея в своём активе девять баллов.