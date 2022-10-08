Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о ничьей в матче с ЦСКА

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ничью с ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра могла бы качнуться как в одну, так и в другую сторону. Что не получилось? Не получилось выиграть», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, встреча между ЦСКА и «Динамо» состоялась сегодня, 8 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Команды сыграли в результативную ничью — 1:1. Голами в составе армейцев отметился защитник Виллиан Роша, а за «Динамо» забил нападающий Фёдор Смолов. В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком». Игра состоится 16 октября, начало – в 20:00 мск. «Динамо» в следующий уикенд примет «Оренбург», игра пройдёт 15 октября, стартовый свисток – в 19:30 мск.