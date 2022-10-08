«Ман Сити» разгромил «Саутгемптон» в рамках АПЛ, Холанд забил очередной гол
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Манчестер Сити» принимал «Саутгемптон». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.
Хозяева вышли вперёд на 20-й минуте благодаря голу защитника Жоау Канселу после передачи Фила Фодена. Через 12 минут уже сам англичанин сумел забить, ассистировал ему Кевин Де Брёйне. На 49-й минуте хозяева укрепили своё преимущество после гола Рияда Мареза, передачу отдал хавбек Родри. На 65-й минуте отличился Эрлинг Холанд, точную передачу на него отдал Жоау Канселу. Оставшееся время встречи «горожане» уверенно доиграли. После финального свистка победу праздновали хозяева — 4:0.
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