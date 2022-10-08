Александр Мостовой: ЦСКА больше расстроился, чем «Динамо» обрадовалось набранному очку

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Динамо» (1:1).

«Я прогнозировал ничью, потому что «Динамо» не может всё время проигрывать. И ЦСКА, и «Динамо» должны были забивать ещё. Можно сказать, что ЦСКА был лучше, но «Динамо» отобрало очки. ЦСКА больше расстроился, чем «Динамо» обрадовалось набранному очку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Голами в матче отметились Виллиан Роша и Фёдор Смолов. После этой игры у ЦСКА 24 очка и второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Владимира Федотова сыграет со «Спартаком». У «Динамо» 17 очков и восьмая позиция. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет с «Оренбургом».