Дмитрий Булыкин: ЦСКА потерял два очка в матче с «Динамо»

Бывший футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный исход между «Динамо» и ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень хороший матч. Желание у футболистов было, да и движение до последних минут. Дерби понравилось. ЦСКА потерял два очка, но в то же время футболисты хорошо себя проявили и могли забить. «Динамо» тоже могло забивать. Поэтому ничья — это отображение равной игры команд на футбольном поле», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча между ЦСКА и «Динамо» состоялась сегодня, 8 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Команды сыграли в результативную ничью — 1:1. Голами в составе армейцев отметился защитник Виллиан Роша, а за «Динамо» забил нападающий Фёдор Смолов.

В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком». Игра состоится 13 октября, начало – в 20:00 мск. «Динамо» в следующий уикенд примет «Оренбург», игра пройдёт 15 октября, стартовый свисток – в 19:30 мск.