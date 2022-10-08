В «Динамо» отреагировали на новость, что Захарян хочет получить армянское гражданство

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Арсен Захарян собирается сменить российское гражданство на армянское.

«Ничего не знаю о том, что Захарян собирает документы, чтобы сменить гражданство на армянское», — передает слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сегодня состоялась встреча между ЦСКА и «Динамо» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли в результативную ничью — 1:1. Голами в составе армейцев отметился защитник Виллиан Роша, а за «Динамо» забил нападающий Фёдор Смолов.

В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком». Игра состоится 13 октября, начало – в 20:00 мск. «Динамо» в следующий уикенд примет «Оренбург», игра пройдёт 15 октября, стартовый свисток – в 19:30 мск.