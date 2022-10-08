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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Сассуоло»

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Сассуоло»
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Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези может стать футболистом «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Calciomercato.com. По сведениям источника, английский клуб отправил скаутов для просмотра игры 23-летнего футболиста.

Фраттези — воспитанник «Лацио». Позднее он оказался в «Роме», а в «Сассуоло» перешёл в 2017 году. Однако следующие четыре сезона полузащитник выступал за другие клубы на правах аренды. В нынешнем сезоне Фраттези в 10 матчах чемпионата Италии и Кубка страны забил три гола. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Бенфики» Антониу Силву, которым также интересуется мадридский «Реал».

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